Банк Казани понизил ставки по вкладам.

Так, «Миллениум» (от 50 тыс. рублей) открывается теперь под 6,25% годовых (прежде — под 6,75%), а «ВИП — Миллениум» (от 1 млн рублей) — под 7,25% (до этого — под 7,75%). Срок размещения депозитов — полтора года.

«Миллениум Валютный» (от 1 тыс. долларов/евро на два года) доступен в долларах под 1,1% годовых, в евро — под 0,5% (ранее — под 1,5% в обеих валютах), а «Срочный» (от 100 долларов/евро, сроки — один, три, шесть месяцев или год) — под 0,1—1,35% в долларах и 0,1—0,6% в евро (вместо 0,25—1,75% и 0,25—1,25% соответственно).

Проценты по четырем вкладам выплачиваются в конце срока.

Доходность депозита «Городской стабильный» (от 5 тыс. рублей) при выплате процентов в конце срока составляет 5,5—7,75% годовых (прежде — 6—8,25%). Вклад с ежемесячной капитализацией процентов доступен под 5,5—7,25% (ранее — под 6—7,75%).

Вклад «Городской пенсионный» (от 1 тыс. рублей) с выплатой процентов в конце срока привлекается под 5,65—8,25% годовых (до этого — под 6,15—8,75%), а при ежемесячной капитализации процентов — под 6—7,75% (вместо 6,5—8,25%).

Депозиты с выплатой процентов в конце срока размещаются на один, три, шесть месяцев, год, полтора или два года, с ежемесячной капитализацией — на три, шесть месяцев, год, полтора или два года.

Вклад «Ступеньки» (от 50 тыс. рублей) предусматривает шесть периодов начисления процентов со ставками в диапазоне от 5,5% до 8,25% годовых. Средняя ставка за два года понижена до 7,2% годовых (с 7,7%). Проценты капитализируются или выплачиваются в конце каждого периода.



Депозиты пополняемые.