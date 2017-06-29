ЯР-Банк понизил ставки по вкладам в рублях, долларах и евро.

Доходность депозита «Классика» (от 500 тыс. рублей, 7 тыс. долларов/евро на 367 дней) в рублях составит 7,75% (вместо 8%), в долларах — 0,9% (вместо 1,25%), в евро — 0,4% годовых (ранее — 0,75%). При открытии онлайн в рублях процентная ставка составит 8% (прежде — 8,25%), в долларах — 1% (вместо 1,5%), в евро — 0,5% годовых (вместо 1%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Яркий процент» (от 700 тыс. рублей, 10 тыс. долларов или евро на 367 дней) в рублях открывается под 7,5% (прежде — под 7,75%), в долларах — под 0,8% (прежде — под 1,15%), в евро — под 0,3% годовых (ранее — под 0,65%).

При размещении депозита онлайн в рублях процентная ставка составит 7,75% (вместо 8%), в долларах — 0,9% (ранее — 1,4%), в евро — 0,4% годовых (ранее — 0,9%). Проценты ежемесячно капитализируются.

Дополнительные взносы по вкладам не предусмотрены.

«Идеал+» (от 7,5 млн рублей, 250 тыс. долларов/евро на 367 дней) в рублях открывается под 8,05—8,25% (прежде — под 8,55—8,75%), в долларах — под 1,4—1,5% (прежде — под 1,65—1,75%), в евро — под 0,9—1% годовых (вместо 1,1—1,2%).

По вкладу предусмотрены дополнительные взносы и расходные операции. Проценты выплачиваются ежемесячно или капитализируются.