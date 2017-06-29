Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова подготовила поправки к законопроекту «О внесении изменений в федеральный закон «О связи», направленному на пресечение распространения анонимных сим-карт. Сообщение об этом опубликовано на сайте Совфеда.

Как пояснила сенатор, в поправках уточняется понятие идентификационного модуля (сим-карты). «С его помощью будет осуществляться, в частности, идентификация всех физических лиц — сотрудников компаний, которые фактически пользуются услугами связи по договору, заключенному юридическим лицом с оператором связи».

«Предусматривается обязанность операторов перепроверять данные об абонентах, предоставленные дилерами, через портал государственных услуг и другие государственные информационные системы. Услуги связи должны оказываться только по завершении такой проверки. Кроме того, законопроектом закрепляется обязанность операторов приостановить оказание услуг связи, если данные о конечных пользователях окажутся недостоверными», — рассказала законодатель.

Как сообщила Бокова, поправки подготовлены совместно с представителями правоохранительных органов, Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, а также самих компаний — операторов связи.

«В комплексе с предложенными членами Совета Федерации поправками в КоАП РФ об ужесточении административной ответственности за распространение анонимных сим-карт законопроект позволит пресечь их продажу в местах массового скопления людей, — отметила Бокова. — В целом принятие закона позволит исключить случаи использования анонимных сим-карт для осуществления противоправной деятельности, в том числе террористической направленности».

Как напомнила сенатор, законопроект прошел первое чтение в Государственной думе в мае 2017 года. «Его рассмотрение во втором чтении состоится в первых числах июля. О подготовке данного законопроекта председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко доложила президенту Российской Федерации Владимиру Путину во время рабочей встречи 26 июня», — добавила парламентарий.



По ее словам, вступление закона в силу предполагается с 1 июля 2018 года, чтобы участники рынка смогли подготовиться к новым требованиям законодательства о предоставлении услуг связи.