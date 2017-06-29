Локо-Банк снизил ставки по автокредитам на 0,5 процентного пункта.

Обновленная процентная ставка по предложению на покупку новых машин «Локо-Авто Престиж» составляет 15,9—18,4% годовых. Денежные средства на покупку подержанных машин не старше пяти лет на момент оформления кредита в рамках программы «Локо-Авто Люкс» выдаются под 16,4—18,9% годовых. Покупка в кредит более старой машины будет стоить заемщику 22,4—25,9% в год (если машина будет приобретена у официального дилера, ставка составит 18,4—21,9% годовых). Страхование каско не требуется только при покупке машины возрастом до 16 лет к концу срока кредита, диапазон процентной ставки при этом составит 19,4—21,4% годовых.

«Как и ряд прочих игроков рынка автокредитования, Локо-Банк скорректировал ставки после долгого перерыва на фоне постепенного снижения ключевой ставки», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

Указанные ставки применяются при наличии у клиента полного пакета документов. В случае получения кредита без подтверждения дохода окончательная ставка для заемщика будет выше на 1 процентный пункт (по некоторым программам также установлен более высокий порог минимального первоначального взноса). Внутри указанных диапазонов процентная ставка варьируется в зависимости от первоначального взноса, срока кредита и кредитоспособности заемщика. При покупке заемщиком полиса личного страхования скидка к ставке составит 3 п. п. По данным предложениям банком установлена комиссия в размере 1,5% от суммы займа, которая взимается в виде повышенной процентной ставки в первый месяц кредитования.

В рамках государственной программы льготного автокредитования «Локо-Авто Престиж Гос» заемщики могут купить новый иностранный или отечественный автомобиль российской сборки 2016—2017 годов стоимостью до 1,15 млн рублей и массой до 3,5 тонн. Обновленная процентная ставка составляет 8,5% годовых, но может быть снижена на 1—2,1 п. п. при покупке заемщиком полиса личного страхования.

«Следует учесть, что в случае оформления каско в неаккредитованной банком страховой компании надбавка к ставке составит 1 процентный пункт, а в случае отмены условия по обеспечению наличия денежных средств на счете не позднее 10 календарных дней до наступления даты погашения кредита и уплаты процентов — 2 п. п.», — добавляет эксперт.

Минимальный первоначальный взнос заемщика составляет 15% собственных средств от стоимости машины при покупке новых (в рамках госпрограммы — 20%) и б/у автомобилей не старше пяти лет и 25% от стоимости более старых машин. Сумма кредита зависит от программы и может достигать 5 млн рублей, а срок — семи лет.