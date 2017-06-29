Каждому десятому россиянину не хватает денег на еду, свидетельствуют результаты мониторингового исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного в мае текущего года. При этом в мае 2014 года таких было только 3%. Таким образом, резюмируют социологи, потребительские возможности россиян после пиковых значений, фиксировавшихся в 2014 году, резко снизились и пока не могут выйти на прежний уровень.

Большинство россиян считают бедными тех, кому едва хватает средств на еду или одежду. Эта группа бедных в мае 2017 года составила 39%. Среди них 10% респондентов отметили, что для них затруднительна даже покупка продуктов, 29% — что им едва хватает денег на одежду. За аналогичные периоды последних лет выше эта суммарная доля была только в мае 2009 года (41%), а минимум был зафиксирован в мае 2014 года (19%).

Доля респондентов, для кого приобретение продуктов или одежды не составляет проблемы, также находится на уровне минимальных значений в сравнении с данными майских опросов прошлых лет. В мае текущего года о такой возможности заявили 41% респондентов (в 2014 году — 56%). Позволить себе большее сегодня могут, по их словам, 17% опрошенных (в 2014 году — 21%).

Таким образом, материальное положение россиян за годы кризиса значительно ухудшилось, комментирует ведущий эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб. «В настоящее время положение в этой области приблизилось к ситуации 2009 года — наихудшего года предыдущего кризиса», — говорит эксперт.

Вместе с тем, добавляет он, другие исследования показывают, что общественный оптимизм, уверенность в скором преодолении кризиса растут.