Греческие расходы на выплату пенсий будут сокращены на 5,7 млрд евро вместо 3,1 млрд, которых требовали европейские кредиторы страны. К такому выводу пришла в своем исследовании греческая Группа по социальным и трудовым правам, передает европейский собкор Банки.ру.

В соответствии со среднесрочным финансовым планом государства, средняя общая пенсия уменьшится до 620 евро в месяц через четыре года, а средняя дополнительная пенсия составит не более 144 евро.

Если бы пенсии были фактически заморожены при средней общей сумме 722 евро, общие пенсионные расходы государства в 2021 году составили бы 32,8 млрд евро. Но среднесрочный финансовый план предусматривает пенсионные расходы в 2021 году в объеме 27,1 млрд евро.

В начале июня кредиторы попросили Грецию «заморозить» пенсии до 2022 года в качестве условия для закрытия второго обзора финансовой помощи и выплаты очередного денежного транша. Замораживание пенсий сэкономит 90 млн евро, что будет способствовать достижению первичного профицита бюджета в 3,5% в 2022 году.

Из-за новых пенсионных реформ около 315 тыс. пенсий — основных и дополнительных — не было выплачено жителям Греции, по информации издания Kathimerini. С начала года поступило около 135 тыс. новых заявок на выплату пенсий, которые будут пересчитываться с учетом новых законов.



С новым пенсионным законодательством некоторые пенсионеры потеряют до 30% от своих ежемесячных поступлений, особенно сотрудники государственного сектора с более чем 30-летним стажем работы. Подобные сокращения будут также применяться к профессионалам и фрилансерам, пенсионерам и адвокатам, застрахованным в соответствующих фондах, и к тем, кто получает высокие пенсии от IKA (крупнейшая организация соцстрахования в Греции).