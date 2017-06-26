Банк «Югра» изменил условия по дебетовой карте «Спортивный cash back».

Теперь стоимость обслуживания со второго года стала ниже и составляет 1 000 рублей (ранее — 6 000). Плата за первый год обслуживания не взимается.

«Стоит отметить, что при совершении трансакций в торгово-сервисных предприятиях с использованием карты на сумму не менее 240 000 рублей (или эквивалент в иностранной валюте) за год плата за обслуживание основной карты за следующий год взиматься не будет», — отмечает эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Екатерина Булычева.

Карточный счет можно открыть в трех валютах на выбор: рубли, доллары и евро.

Из дополнительных преимуществ стоит отметить начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете в размере 5,5% годовых, если счет открыт в рублях, 1,5%, если счет открыт в долларах и 0,4% годовых при открытии счета в евро.

Также по карте предусмотрен cash back, который распространяется на безналичные операции по оплате товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях и составляет 1,6% от суммы. Максимальный размер вознаграждения за месяц — не более 10 000 рублей.

Комиссия за снятие наличных в кассах и банкоматах банка не взимается. За снятие в кассах сторонних банков комиссия составит 1% от суммы, минимум 150 рублей, в банкоматах — 1% от суммы, но не менее 100 рублей. Плата за услугу СМС-информирования взимается в размере 30 рублей в месяц.

«Данную карту могут оформить игроки команд, сертифицированные судьи и сотрудники некоммерческого партнерства «Ночная хоккейная лига», — отмечает эксперт.