Банк «Югра» изменил условия по дебетовой карте «Спортивный cash back».
Теперь стоимость обслуживания со второго года стала ниже и составляет 1 000 рублей (ранее — 6 000). Плата за первый год обслуживания не взимается.
«Стоит отметить, что при совершении трансакций в торгово-сервисных предприятиях с использованием карты на сумму не менее 240 000 рублей (или эквивалент в иностранной валюте) за год плата за обслуживание основной карты за следующий год взиматься не будет», — отмечает эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Екатерина Булычева.
Карточный счет можно открыть в трех валютах на выбор: рубли, доллары и евро.
Из дополнительных преимуществ стоит отметить начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете в размере 5,5% годовых, если счет открыт в рублях, 1,5%, если счет открыт в долларах и 0,4% годовых при открытии счета в евро.
Также по карте предусмотрен cash back, который распространяется на безналичные операции по оплате товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях и составляет 1,6% от суммы. Максимальный размер вознаграждения за месяц — не более 10 000 рублей.
Комиссия за снятие наличных в кассах и банкоматах банка не взимается. За снятие в кассах сторонних банков комиссия составит 1% от суммы, минимум 150 рублей, в банкоматах — 1% от суммы, но не менее 100 рублей. Плата за услугу СМС-информирования взимается в размере 30 рублей в месяц.
«Данную карту могут оформить игроки команд, сертифицированные судьи и сотрудники некоммерческого партнерства «Ночная хоккейная лига», — отмечает эксперт.
ПАО «Банк «Югра» — крупный по размеру активов банк, сменивший в октябре 2016 года «прописку» — с Тюменской области (г. Мегион) на столичную. В настоящий момент кредитная организация активно расширяет филиальную сеть, концентрируясь на кредитовании и обслуживании счетов корпоративных лиц, а также на привлечении средств населения во вклады. Основным источником фондирования для банка выступают вклады населения, формирующие 43% нетто-пассивов.
Согласно списку лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк, датированному 12 декабря 2016 года, бенефициарами кредитной организации выступают Михаил Гребешев, по некоторым данным возглавляющий службу безопасности Хотиных (2,57%), Вера Есионова (7,10%), Майя Аланджий (9,41%; по данным СПАРК, аффилирована также с рядом компаний, специализирующихся на сдаче в наем помещений, в числе которых ГК Филион, ООО «Техметод», ООО «Валлс» и пр.), Елена Лайкова (7,39%), Наталья Иванова (6,37%), Алексей Нефедов и Юрий Гусев (по 4,41%), Елена Белоусова (3,72%), Анастасия Солотенкова (3,31%). Алексей Хотин является лицом, под контролем и значительным влиянием которого находится банк в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28, МСФО (IFRS) 10, и владеет долей в 43,6%. Доли остальных владельцев не превышают 3%.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 322,32 млрд рублей (30-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 50,19 млрд, кредитный портфель — 261,23 млрд, обязательства перед населением — 181,30 млрд.