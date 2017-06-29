Московский Индустриальный Банк снизил ставки по трем вкладам.

«Классический» (от 30 тыс. рублей, 1 тыс. долларов/евро на 365 дней) в рублях можно оформить под 7,5—7,75% (прежде — под 8—8,25%), в долларах — под 0,75% (вместо 1,35%), в евро — под 0,35% годовых (вместо 0,4%). Пополнение не предусмотрено.

Проценты выплачиваются в конце срока.

«Накопительный» (от 3 тыс. рублей, 100 долларов/евро, от 31 до 730 дней) в рублях можно разместить под 5,5—7,25% (ранее — под 6—7,75%), в долларах — под 0,1—0,75% (прежде — под 0,1—1,15%), в евро — под 0,05—0,35% годовых (прежде — под 0,05—0,4%).

«Универсальный кошелек» (от 10 тыс. рублей, 1 тыс. долларов/евро, от 91 до 730 дней) в рублях привлекается под 5,75—7% (вместо 6—7,25%), в долларах — под 0,1—0,4% (вместо 0,15—1%), в евро — под 0,05—0,25% годовых (ранее — под 0,05—0,3%).

Для этих двух вкладов предусмотрены дополнительные взносы. Проценты по ним выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

При открытии онлайн, а также для пенсионеров и ветеранов процентные ставки по вкладам в рублях будут повышены на 0,25 процентного пункта.