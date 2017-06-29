Московский Индустриальный Банк снизил ставки по трем вкладам.
«Классический» (от 30 тыс. рублей, 1 тыс. долларов/евро на 365 дней) в рублях можно оформить под 7,5—7,75% (прежде — под 8—8,25%), в долларах — под 0,75% (вместо 1,35%), в евро — под 0,35% годовых (вместо 0,4%). Пополнение не предусмотрено.
Проценты выплачиваются в конце срока.
«Накопительный» (от 3 тыс. рублей, 100 долларов/евро, от 31 до 730 дней) в рублях можно разместить под 5,5—7,25% (ранее — под 6—7,75%), в долларах — под 0,1—0,75% (прежде — под 0,1—1,15%), в евро — под 0,05—0,35% годовых (прежде — под 0,05—0,4%).
«Универсальный кошелек» (от 10 тыс. рублей, 1 тыс. долларов/евро, от 91 до 730 дней) в рублях привлекается под 5,75—7% (вместо 6—7,25%), в долларах — под 0,1—0,4% (вместо 0,15—1%), в евро — под 0,05—0,25% годовых (ранее — под 0,05—0,3%).
Для этих двух вкладов предусмотрены дополнительные взносы. Проценты по ним выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.
При открытии онлайн, а также для пенсионеров и ветеранов процентные ставки по вкладам в рублях будут повышены на 0,25 процентного пункта.
ПАО «Московский Индустриальный банк» — крупный универсальный столичный банк федерального уровня с широкой региональной сетью обслуживания и продаж. Основные направления деятельности — кредитование и обслуживание счетов корпоративных клиентов, работа на рынке ценных бумаг, в том числе в формате сделок РЕПО. Кроме того, банк стабильно финансирует проекты в сфере недвижимости (в том числе ряда крупных застройщиков), а также предоставляет полный спектр услуг частным лицам. Важнейший источник фондирования — средства населения.
Банк имеет сложную и размытую структуру собственности, которую до конца не раскрывает. На текущий момент основными акционерами являются президент кредитной организации Абубакар Арсамаков и члены его семьи (совокупно 12,42%), Олег Маклаков (10,39%), Арби Касумов (7,88%), Омар Абакаров (5,31%), гражданин Австрии Николай Харитонов (5,00%), Евгений Тимофеев (4,93%), Мата Зурабова (4,07%), Иса Исмаилов и Муса Окуев (по 3,91%), Темур Анчабадзе (2,88%), Инесса Гешаева (2,41%), Махмуд Курбанов (2,36%), Илья Тимофеев (2,32%), Абумуслим Алимуханов (1,77%), Валерий Котик (1,70%), Салис Каракотов (1,66%), Ольга Сидякова (1,23%), Ирина Иванова (1,08%). На акционеров, владеющих менее 1% акций, приходится 2,88%. На акционеров-миноритариев приходится 17% акций общества. Николай Харитонов также является основным владельцем ПСК «Строитель Астрахани» (крупный застройщик г. Астрахани).
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 266,54 млрд рублей (34-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 31,72 млрд, кредитный портфель — 186,69 млрд, обязательства перед населением — 180,85 млрд.