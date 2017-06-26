В июне 2017 года приостановилось снижение инфляционных ожиданий и наблюдаемой инфляции, свидетельствуют данные опроса «инФОМ», проведенного по заказу Банка России. При этом респонденты отмечают рост сбережений и расширение возможностей планировать доходы на более длительный срок, говорится в сообщении регулятора.

Прямая оценка «инФОМ» ожидаемой инфляции на год вперед, достигнув в мае исторического минимума, в июне не изменилась (10,3%). При этом ее уровень все еще значительно превосходит целевой показатель инфляции Банка России (4%), что является одной из причин сохранения умеренно жесткой денежно-кредитной политики, отмечают в ЦБ.

Потребительские настроения участников опроса демонстрировали в июне разнонаправленную динамику. Доли респондентов, ожидающих улучшения и ухудшения материального положения в следующем году, сравнялись из-за снижения количества пессимистичных оценок. Это значительно лучше ситуации 2015—2016 годов, когда негативно настроенных респондентов было вдвое больше. На снижение неопределенности и улучшение экономической ситуации в стране также указывает растущая доля респондентов, которые считают, что могут прогнозировать доходы своей семьи на более длительный срок.



Традиционно для летних месяцев респонденты чаще стали говорить о крупных расходах на ремонт и отдых, однако они все еще предпочитают откладывать свободные деньги, а не тратить их. При этом улучшилась оценка изменения величины сбережений как за прошедший год, так и в будущем году. Увеличилась доля тех, кто считает, что сбережений им может хватить на более длительный срок.