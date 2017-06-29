Количество выданных кредитов в мае выросло на 10% в годовом выражении, при этом объемы кредитования увеличились на 34%. Рост объемов и количества новых выдач был отмечен во всех сегментах розничных кредитов, за исключением кредитных карт. Об этом свидетельствует исследование Объединенного кредитного бюро (ОКБ) на основе данных 600 кредитных организаций.

«Скорее всего, на оживление рынка повлияли действия ЦБ по снижению ключевой ставки, что позволило банкам снизить ставки по кредитам до одних из наиболее низких значений за последние несколько лет. Кроме того, в условиях стабилизации экономической ситуации люди стали постепенно отходить от сберегательной модели поведения и реализовывать отложенный спрос на товары длительного пользования, автомобили и т. д., в том числе с помощью заемных средств», — комментирует гендиректор ОКБ Даниэль Зеленский.



Всего за май банки выдали 2,35 млн новых кредитов общим объемом более 323,4 млрд рублей. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года было выдано 2,13 млн кредитов на 242,03 млрд рублей.



Самый значительный рост объема новых выдач показал сегмент кредитов наличными. Их количество выросло на 20%, а объемы — на 40%. В мае-2017 было выдано 1,68 млн кредитов наличными на 190,21 млрд рублей против 1,4 млн кредитов на 135,47 млрд рублей годом ранее. Средний размер выданного кредита наличными вырос с 97 тыс. до 113 тыс. рублей.

Также значительный рост отмечен в сегменте автокредитования. Количество новых автокредитов в годовом отношении выросло на 19%, объемы выдач увеличились на 30%. В мае этого года было выдано 25,11 тыс. кредитов на 19,59 млрд рублей, годом ранее банки выдали 21,18 тыс. кредитов на 15,07 млрд рублей. Средний размер нового автокредита вырос с 712 тыс. до 780 тыс. рублей.

В сегменте ипотеки общее количество новых кредитов выросло на 3%, объемы кредитования — на 16%. В мае 2017 года было фактически выдано 43,14 тыс. кредитов на 77,08 млрд рублей, в прошлом году — 41,83 тыс. кредитов на 66,17 млрд рублей. Средний чек по ипотечным кредитам увеличился с 1,58 млн до 1,79 млн рублей.

В сегменте кредитных карт отмечено небольшое снижение количества новых кредитов при значительном росте объемов выдач. Количество новых карт снизилось на 1% в годовом отношении, при этом объемы одобренных лимитов выросли на 48%. В мае этого года было выдано более 598,79 тыс. карт с общим лимитом 33,78 млрд рублей, годом ранее — 601,88 тыс. карт на 22,87 млрд рублей. Средний лимит по карте увеличился с 38 тыс. до 56 тыс. рублей.

Всего за пять месяцев 2017 года банки выдали 10,45 млн кредитов общим объемом 1,45 трлн рублей. В годовом отношении количество кредитов выросло на 4%, при этом объемы кредитования увеличились на 24%. За аналогичный период 2016 года было выдано более 10 млн кредитов на 1,17 трлн рублей.