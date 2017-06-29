Русский Международный Банк понизил ставки в рублях по вкладу «Высокий доход».

АО «Русский Международный Банк» — небольшой по размеру активов московский банк с универсальной моделью бизнеса. Ориентирован на кредитование и обслуживание корпоративных клиентов, операции с ценными бумагами и на валютном рынке, брокерское и депозитарное обслуживание, привлечение средств граждан во вклады. Основной источник фондирования — средства физических лиц.

На сегодняшний день основными бенефициарами банка являются Николай Заволокин (19,90%), Анастасия Шишкина (19,70%), совладелец инвестиционной компании «РБ «Инвест», председатель совета директоров банка Алексей Курочкин (16,32%), Сергей Матренин (16,26%), член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества Виталий Богданов (10,00%), Ксения Гутман (8,82%), гражданин Республики Латвия Игорс Злобинс (8,78%) и Виктория Хмелевская (0,20%).

По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 23,82 млрд рублей (141-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 4,33 млрд, кредитный портфель — 17,10 млрд, обязательства перед населением — 15,22 млрд.