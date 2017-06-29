Почта России работает настолько хорошо, что убивает всю отечественную интернет-торговлю. Об этом заявил президент Ассоциации компаний интернет-торговли Алексей Федоров на конференции о применении онлайн-касс в сфере e-commerce («Оценка текущей ситуации на рынке и прогнозы его развития»).

«Мы с огромным уважением смотрим на работу Почты России. Почта России работает настолько хорошо, что убивает всю отечественную интернет-торговлю, потому что она работает очень хорошо для всего, что приезжает в Россию из-за рубежа и что не будет попадать под действие 54-го федерального закона о контрольно-кассовой технике. Уже 36% всех отправлений всего российского интернет-бизнеса в 2017 году будет занимать иностранная интернет-торговля. Если все так пойдет и дальше, то через пять лет весь российский рынок будут занимать иностранцы», — заявил он.



Федоров также добавил, что в ходе проведенного ассоциацией независимого опроса интернет-магазинов удалось выяснить, что лишь 28% предпринимателей в Интернете готовы к 54-ФЗ.