Азиатско-Тихоокеанский банк усовершенствовал интерфейс и функциональность мобильного банка: теперь все продукты отражаются автоматически, говорится в сообщении кредитной организации. Кроме того, появилась возможность просматривать все операции по оформленным продуктам и получение реквизитов.
«При помощи нового мобильного банка можно осуществлять валютные переводы; конверсионные операции; переводы клиентам АТБ по номеру: счета, карты, телефона; переводы по свободным реквизитам; оплату мобильной связи, ЖКХ, Интернета; сохранение шаблонов и оплату по ним и многое другое», — отмечается в сообщении банка.
Логин и пароль для входа в интернет-банк и мобильный банк стали едиными.
Установить обновленное приложение можно с помощью AppStore (для пользователей iPhone) и Play Маркет (для пользователей Android) или указать в адресной строке браузера мобильного телефона ссылку (https://atb.su/getapp).
ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» — один из крупнейших банков Дальнего Востока. Ключевые владельцы — группа предпринимателей, контролирующих «ППФИН Регион». Основные направления деятельности — кредитование частных лиц и коммерческих организаций, привлечение средств граждан во вклады. Банк довольно активен на валютном рынке и рынке ценных бумаг.
В настоящее время 59,2% акций кредитной организации принадлежит ООО «ППФИН Регион», конечными бенефициарами которого являются Андрей Вдовин, Алексей Масловский, Питер Хамбро через «ППФИН» и компанию Techsun Enterprises Limited, владеющую пакетом акций в 8,41%. Доля в 17,91% акций АТБ с 2007 года принадлежит шведскому инвестиционному фонду East Capital, долей в 6,71% с октября 2008 года владеет Международная финансовая корпорация (IFC, инвестиционное подразделение Всемирного банка), доля в 2,64% за Epic Vision Ltd (конечный бенефициар — Кимора Рената Харрис), 1,76% — у ООО «Экспо-лизинг», 3,4% приходится на акционеров-миноритариев.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 130,81 млрд рублей (57-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 12,80 млрд, кредитный портфель — 76,63 млрд, обязательства перед населением — 68,30 млрд.