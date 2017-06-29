Азиатско-Тихоокеанский банк усовершенствовал интерфейс и функциональность мобильного банка: теперь все продукты отражаются автоматически, говорится в сообщении кредитной организации. Кроме того, появилась возможность просматривать все операции по оформленным продуктам и получение реквизитов.

«При помощи нового мобильного банка можно осуществлять валютные переводы; конверсионные операции; переводы клиентам АТБ по номеру: счета, карты, телефона; переводы по свободным реквизитам; оплату мобильной связи, ЖКХ, Интернета; сохранение шаблонов и оплату по ним и многое другое», — отмечается в сообщении банка.

Логин и пароль для входа в интернет-банк и мобильный банк стали едиными.

Установить обновленное приложение можно с помощью AppStore (для пользователей iPhone) и Play Маркет (для пользователей Android) или указать в адресной строке браузера мобильного телефона ссылку (https://atb.su/getapp).