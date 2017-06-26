Выход Великобритании из ЕС может образовать брешь в бюджете Евросоюза в размере как минимум 10 млрд евро в год. С учетом необходимости финансирования новых инициатив в таких областях, как оборона и внутренняя безопасность, разрыв может оказаться вдвое больше, так что для них придется искать новые финансовые источники или умерить амбиции. Об этом написал в своем блоге еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер, передает европейский собкор Банки.ру.

«Великобритании с нами больше не будет, но они были чистыми плательщиками (в бюджет ЕС. — Прим. Банки.ру), несмотря на скидки, поэтому у нас будет разрыв в 10—25 миллиардов евро в год. Разрыв должен быть преодолен путем увеличения взносов 27 государств-членов или поиска альтернативных источников дохода», — заявил комиссар во время дебатов Еврокомиссии по поводу будущих финансов ЕС.

Великобритания имела ежегодную скидку на свой взнос в бюджет на сумму более 3 млрд евро, которой добилась еще при премьер-министре Маргарет Тэтчер. В рамках аналогичной сделки Германия, Австрия, Нидерланды и Швеция также получили часть денег от своих взносов обратно. Однако выход Великобритании может означать, что оставшиеся европейские страны больше не будут получать возврат со взносов в бюджет, чтобы можно было закрыть британскую долю.



Бюджет ЕС в 2017 году составил 157,9 млрд евро. Европейская комиссия надеется сохранить средства от Великобритании, попросив британское правительство выполнить обязательства, принятые страной в качестве члена ЕС, включая финансирование пенсий европейских чиновников.