На вторичном рынке жилья в старых границах Москвы установлен рекорд по доле ипотечных сделок. Во II квартале 2017 года 39% вторичных квартир были куплены с использованием ипотеки, подсчитали в риелторском агентстве «Миэль» по просьбе «РБК-Недвижимости». Это на 1 процентный пункт больше, чем в III квартале 2014 года, когда был установлен предыдущий рекорд, следует из данных компании.

Аналогичную тенденцию заметили в риелторском агентстве «Инком-Недвижимость». По их сведениям, за последний год количество ипотечных покупок на вторичном рынке московского жилья выросло на 41,7%. В мае 2017 года средняя сумма ипотечного займа в столице составила 4,16 млн рублей, это на 6,1% больше, чем в мае прошлого года, когда средний размер жилищного кредита составлял 3,82 млн рублей, утверждает «Инком-Недвижимость».

Основными причинами роста востребованности ипотеки риелторы назвали снижение процентных ставок по кредитам и омоложение покупателей. «Нынешние молодые покупатели нацелены на максимальное использование тех возможностей, которые им предоставлены в настоящий момент, они хотят полноценно жить сегодня, а не откладывать потребности и комфорт на иллюзорное завтра», — объяснил директор департамента вторичного рынка «Инком-Недвижимости» Сергей Шлома.

Увеличение доли ипотечных сделок произошло одновременно со снижением общего числа квартир в продаже, указывает «Миэль». В настоящий момент в старых границах столицы доступны 40 тыс. разных вариантов, указывают риелторы. Это на 5 тыс. вариантов меньше, чем в конце прошлого года, и на 10 тыс. меньше, чем в конце 2015-го.

Ранее стало известно, что по итогам мая 2017 года российские банки выдали рекордное количество ипотечных займов на сумму 140 млрд рублей. В конце весны премьер-министр России Дмитрий Медведев анонсировал появление жилищных кредитов под 6% годовых. В настоящий момент усредненная ипотечная ставка составляет 11,05%, подсчитали в «Инком-Недвижимости».