Годовой темп прироста ВВП в апреле — июле может приблизиться к 1,3% — верхней границе прогнозного интервала, указанного в докладе Банка России о денежно-кредитной политике, говорится в информационно-аналитическом комментарии регулятора по макроэкономике. ЦБ обосновывает такой прогноз более быстрым, чем ожидалось, восстановлением производственной активности в мае.

В мае был зафиксирован рекордный рост индекса промышленного производства — 5,6% год к году. Как объясняло Минэкономразвития, рост связан, в частности, с аномально холодной погодой и успешным импортозамещением в отдельных секторах обрабатывающей промышленности. В июне Банк России ожидает замедление роста промышленного производства до 3,4—4% год к году.

В августе — сентябре экономический рост, согласно прогнозу регулятора, ускорится до 1,3—1,8% год к году в условиях продолжающегося восстановления потребительского спроса.