Банк России может ввести маркировку сайтов страховых компаний в поисковой системе, что поможет потребителям отличать мошеннические сайты, которые продают фальшивые полисы ОСАГО. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЦБ.

«Такая маркировка была бы полезна для клиентов страховых компаний, чтобы помочь отличить тех, кто предлагает фальшивый электронный полис ОСАГО», — сказал представитель регулятора.

В среду ЦБ сообщил о запуске совместного проекта с «Яндексом» по маркировке сайтов микрофинансовых организаций. Теперь в поисковой выдаче рядом со ссылкой на сайты легальных МФО появляется зеленый кружок с галочкой и надписью «Реестр Банка России». Это помогает заемщикам отличать «черных кредиторов», которые не входят в реестр и не попадают под регулирование ЦБ, но оказывают услуги, сходные с услугами МФО.

Центробанк начал маркировать в Интернете легальные МФО Банк России приступил к реализации проекта по маркированию в поисковой выдаче системы «Яндекс» сайтов микрофинансовых организаций, сведения о которых содержатся одновременно в государственном реестре МФО и в реестре одной из трех действующих саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Проект может быть распространен на другие сегменты финансового рынка, в первую очередь те, где потребители финансовых услуг могут столкнуться с массовыми случаями введения в заблуждение, подчеркнул представитель ЦБ.

Он отметил, что регулятор готов к взаимодействию с любой поисковой системой, «которая хочет, чтобы ее аудитория получала проверенную информацию о легально работающих финансовых организациях».



Как напоминает ТАСС, после запуска с 1 января обязательных для страховщиков продаж электронного ОСАГО начали массово появляться сайты-клоны, которые принимают оплату от клиентов за электронный полис, но отношения к страховой компании не имеют. Продажа электронного ОСАГО может быть произведена только на официальном сайте страховщика.