Нижневолжский Коммерческий Банк уменьшил ставки по депозитам для юридических лиц.
Депозиты юрлиц размещаются в сумме от 500 тыс. рублей на максимальный срок, равный 180 дням, не предусматривают приходно-расходных операций. Проценты выплачиваются ежемесячно.
Доходность депозита «Без возможности досрочного расторжения и пополнения» снижена на 0,75—1,4% и составляет теперь 7—8% годовых, депозита «С возможностью досрочного расторжения» — на 0,55—1,4% и составляет 6—7% годовых.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 13,00 млрд рублей (190-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,40 млрд, кредитный портфель — 10,94 млрд, обязательства перед населением — 8,92 млрд.