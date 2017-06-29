Нижневолжский Коммерческий Банк уменьшил ставки по депозитам для юридических лиц.

Депозиты юрлиц размещаются в сумме от 500 тыс. рублей на максимальный срок, равный 180 дням, не предусматривают приходно-расходных операций. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Доходность депозита «Без возможности досрочного расторжения и пополнения» снижена на 0,75—1,4% и составляет теперь 7—8% годовых, депозита «С возможностью досрочного расторжения» — на 0,55—1,4% и составляет 6—7% годовых.

Нижневолжский Коммерческий Банк АО «Нижневолжский коммерческий банк» — средний по размеру активов региональный банк, осуществляющий свою деятельность в Саратовской области. Ключевые направления деятельности — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение вкладов физических лиц. Базовым источником финансирования деятельности выступают вклады населения (72,5%). Банк контролируется менеджментом московско-саратовской группы «Букет» (основной совладелец — Владислав Буров). Группа является крупным производителем масложировой и кондитерской продукции, имеет производственные и девелоперские подразделения.
На сегодняшний день конечными бенефициарами банка выступают председатель наблюдательного совета Владислав Буров и Екатерина Коробова (по 20,00%), Сергей Матвеев, Андрей Игнатьев, Юлия Куприянова, Андрей Хохлов и Ирина Кузьмина (по 10,00%), Диана Медведева (9,97%), акционеры-миноритарии (0,03%).


По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 13,00 млрд рублей (190-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,40 млрд, кредитный портфель — 10,94 млрд, обязательства перед населением — 8,92 млрд.