На сегодняшний день конечными бенефициарами банка выступают председатель наблюдательного совета Владислав Буров и Екатерина Коробова (по 20,00%), Сергей Матвеев, Андрей Игнатьев, Юлия Куприянова, Андрей Хохлов и Ирина Кузьмина (по 10,00%), Диана Медведева (9,97%), акционеры-миноритарии (0,03%).

Нижневолжский Коммерческий Банк АО «Нижневолжский коммерческий банк» — средний по размеру активов региональный банк, осуществляющий свою деятельность в Саратовской области. Ключевые направления деятельности — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение вкладов физических лиц. Базовым источником финансирования деятельности выступают вклады населения (72,5%). Банк контролируется менеджментом московско-саратовской группы «Букет» (основной совладелец — Владислав Буров). Группа является крупным производителем масложировой и кондитерской продукции, имеет производственные и девелоперские подразделения.

По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 13,00 млрд рублей (190-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,40 млрд, кредитный портфель — 10,94 млрд, обязательства перед населением — 8,92 млрд.