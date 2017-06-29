Правительство России внесет предложение президенту о продлении контрсанкций до 31 декабря 2018 года. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства 29 июня.

«Правительство внесет предложение президенту о том, чтобы продлить действие ответных мер еще на один год — до 31 декабря 2018 года», — сказал он.

Ранее Совет ЕС продлил экономические санкции в отношении России до 31 января 2018 года.

ЕС продлил экономические санкции против России до конца января 2018-го Совет ЕС продлил экономические санкции в отношении России до 31 января 2018 года. Об этом сообщается в заявлении Евросовета, передает собкор Банки.ру в Брюсселе. Совет формализовал решение лидеров государств Евросоюза, принятое на саммите в Брюсселе.

«К сожалению, наши европейские партнеры продолжают эту неконструктивную линию в отношении нашего государства. В очередной раз политика берет верх над экономикой и по большому счету над здравым смыслом, — заявил премьер-министр. — В этой ситуации мы, естественно, будем реагировать адекватно».

По его словам, режим взаимных экономических ограничений не имеет перспектив. «Но мы вынуждены пойти на этот шаг — и для того, чтобы защитить свои национальные интересы, и для того, чтобы поддержать очень важный сектор нашей экономики, поскольку, вводя ответные меры, мы поддерживаем российский аграрный сектор. Аграрии неоднократно просили нас о продлении таких мер и о том, чтобы обозначить перспективу того, как они будут действовать в ближайшее время. Мы делаем это, и я уверен, что они смогут воспользоваться этими благоприятными возможностями в полном объеме», — добавил глава Кабмина.