RAEX («Эксперт РА») пересмотрело рейтинг кредитоспособности ФорБанка по новой методологии и присвоило «ruBB-» (соответствует рейтингу «B++» по ранее применявшейся шкале). По рейтингу установлен «стабильный» прогноз, говорится в сообщении агентства. Ранее у банка действовал рейтинг «A(III)» с «негативным» прогнозом.
Позитивное влияние на рейтинг оказывают хорошая сбалансированность активов и пассивов по срокам на краткосрочном горизонте и высокое качество портфеля ценных бумаг. Поддержку рейтингу также оказывают высокая обеспеченность ссудного портфеля, низкая зависимость ресурсной базы от средств крупнейших кредиторов / групп кредиторов и приемлемая концентрация активных операций на объектах крупного кредитного риска.
Ключевыми факторами, негативно повлиявшими на рейтинг, являются убыточность деятельности, обусловленная досозданием резервов на возможные потери в сочетании с низким покрытием чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности, а также деконцентрированная структура собственности (ни один из конечных собственников банка не владеет более чем 10% акций).
Среди прочих негативных факторов агентство отмечает невысокое качество ссудного портфеля, неконсервативный подход к уменьшению расчетного резерва и нестабильность средств на счетах физлиц.
АО «КБ «ФорБанк» — небольшой по размеру активов московский банк. Ключевые направления деятельности — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов малого и среднего бизнеса, привлечение средств населения во вклады и кредитование физических лиц. Основной источник финансирования деятельности банка — вклады физических лиц.
Бенефициарами банка выступают Елена Канунникова, Сергей Кузнецов (по 9,90%), Павел Корсунов (9,22%), Мария Кирсанова (9,20%), Елена Ваевская (8,02%), Мария Боланович, Александр Зайцев (по 7,91%), Евгений Якимов (7,77%), Игорь Косолапов (7,00%), председатель совета директоров, член правления Сергей Королев (5,82%), Тимур Баткин (5,48%), член совета директоров Юрий Бобровский (5,02%), председатель правления, член совета директоров Станислав Баранов (3,92%), Наталья Калашникова (1,00%) и миноритарии (1,92%).
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 6,35 млрд рублей (264-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,67 млрд, кредитный портфель — 3,90 млрд, обязательства перед населением — 2,92 млрд.