RAEX («Эксперт РА») пересмотрело рейтинг кредитоспособности ФорБанка по новой методологии и присвоило «ruBB-» (соответствует рейтингу «B++» по ранее применявшейся шкале). По рейтингу установлен «стабильный» прогноз, говорится в сообщении агентства. Ранее у банка действовал рейтинг «A(III)» с «негативным» прогнозом.

Позитивное влияние на рейтинг оказывают хорошая сбалансированность активов и пассивов по срокам на краткосрочном горизонте и высокое качество портфеля ценных бумаг. Поддержку рейтингу также оказывают высокая обеспеченность ссудного портфеля, низкая зависимость ресурсной базы от средств крупнейших кредиторов / групп кредиторов и приемлемая концентрация активных операций на объектах крупного кредитного риска.

Ключевыми факторами, негативно повлиявшими на рейтинг, являются убыточность деятельности, обусловленная досозданием резервов на возможные потери в сочетании с низким покрытием чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности, а также деконцентрированная структура собственности (ни один из конечных собственников банка не владеет более чем 10% акций).

Среди прочих негативных факторов агентство отмечает невысокое качество ссудного портфеля, неконсервативный подход к уменьшению расчетного резерва и нестабильность средств на счетах физлиц.