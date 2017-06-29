Годовой темп прироста инвестиций в основной капитал в апреле — июне составит 3—5% после 2,3% кварталом ранее, но замедлится в июле — сентябре, прогнозирует Банк России. Как говорится в информационно-аналитическом комментарии регулятора, прогноз по II кварталу обусловлен ускорением восстановления производственной активности в мае в условиях оживления внутреннего спроса и ускорением восстановления инвестиционной активности.

Как объясняло ранее Минэкономразвития, рост промышленного производства в мае, который в годовом исчислении оказался рекордным (плюс 5,6% год к году), связан с нетипично холодной погодой, календарным фактором, а также с активизацией импортозамещения в отдельных отраслях обрабатывающей промышленности.

Усилению инвестиционной активности, отмечает ЦБ, способствовали рост экономической определенности в целом и смягчение условий кредитования. «В III квартале годовой темп прироста инвестиций в основной капитал может немного замедлиться (до 1,5—3,5%), что будет обусловлено эффектом высокой базы прошлого года», — прогнозирует регулятор.