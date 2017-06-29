ЦБ установил официальные курсы валют на 30 июня. Курс доллара понизился на 45,6 копейки, составив 59,0855 рубля (59,5415 рубля на 29 июня). Курс евро уменьшился на 18,75 копейки, до 67,4993 рубля (67,6868 рубля на 29 июня).

Рубль демонстрирует сдержанные попытки укрепиться, отмечает аналитик Нордеа Банка Денис Давыдов. По его словам, рост нефтяных цен и общее улучшение настроений в отношении высокодоходных валют локально оказывают поддержку национальной валюте.

Тем временем доллар оказался под давлением на фоне «ястребиной» риторики глав центробанков ряда ведущих стран, указывает эксперт УБРиРа Владимир Зотов.

«Доллар продолжает сдавать позиции на фоне рыночных ожиданий того, что ЕЦБ и Банк Англии близки к сворачиванию своих стимулирующих программ. При этом слабость «американца» обусловливается отсутствием прогресса на домашнем фронте», — комментирует Давыдов. В частности, уточняет он, МВФ и ряд локальных финансовых игроков в США понижают прогнозы по экономическому росту, что, по их мнению, является следствием затянувшейся паузы с началом реформ.

Вместе с тем в истории с ослаблением доллара есть свои бенефициары, и российская валюта — не в первом ряду, указывает эксперт. «Санкционная тематика и отсутствие устойчивого оптимизма по нефти лишают рубль прежней привлекательности», — поясняет он.

Прогноз по рублю на июль остается умеренно оптимистичным, отмечает эксперт «Финама» Василий Олейник. Основной диапазон колебаний в паре с долларом он ожидает в границах 58—61 рубль за доллар. Причин для выхода за пределы этого диапазона пока нет, говорит эксперт.

По его мнению, фундаментальные риски для рубля, возможно, реализуются ближе к осени, и связаны они будут уже с внешними факторами. «Спустя пару месяцев инвесторы во всем мире начнут закладываться на нормализацию денежно-кредитной политики в Европе (плавное повышение ставок и выход из программы количественного смягчения), а также на планы ФРС США по продаже долговых активов со своего баланса», — объясняет аналитик. Все это, говорит он, безусловно, приведет к фиксации на долговых рынках по всему миру и росту дефицита ликвидности в финансовой системе, что в итоге негативно повлияет на российскую валюту.

О сломе тренда на укрепление, который наблюдается уже больше года, можно будет говорить, как только рубль закроет любую неделю выше отметки 61 рубль за доллар, предупреждает аналитик.

«Ближайшие цели коррекции тогда будут находится ближе к отметке 65, а в случае и ее пробоя можно будет делать ставки на поход к отметке 70 рублей за доллар», — прогнозирует Олейник.

Максимальные отметки, которые показал рубль в этом году, увидеть уже вряд ли удастся, полагает он.