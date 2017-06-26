Все пенсии, кроме пенсий работающих пенсионеров, в 2018 году будут проиндексированы на уровень инфляции. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

«Бюджет Пенсионного фонда определен (на 2018 год) с учетом того, что все пенсии, за исключением пенсий работающих пенсионеров, будут проиндексированы на размер инфляции. Соответственно, такие расходы закладываются», — сказал Медведев.



Как отметил премьер, в проекте бюджета ПФР на будущий год также заложены деньги на выплату материнского капитала. «Следующие два года его размер не изменяется. С 1 января 2020 года он должен быть проиндексирован», — сказал Медведев.