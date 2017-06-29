Ростовский банк «Центр-инвест» приступил к эмиссии и обслуживанию кобейджинговых карт платежной системы «Мир» и бренда Maestro от Masterсard. Об этом сообщила компания Compass Plus, осуществляющая технологическую поддержку проекта.
«Отличительной особенностью кобейджинговых карт является то, что пользоваться ими можно в инфраструктурах обеих платежных систем: в данном случае кобейджинговая карта банка «Центр-инвест» в России работает как карта «Мир», за рубежом — как Maestro», — поясняется в релизе.
Начальник процессингового центра банка «Центр-инвест» Сергей Скрипка, чей комментарий приводится в сообщении, дополнительно отметил, что банк также принимает участие в пилотном проекте MirAccept 2.0, реализуемом АО «НСПК» (оператор платежной системы «Мир»). «Данная технология после ее запуска максимально обезопасит платежи держателей карт в Интернете», — подчеркнул он.
Уточним, что в списке карточных продуктов на сайте банка карта «Мир» — Maestro пока не указана.
ПАО «КБ «Центр-инвест» ― крупный по размеру активов региональный универсальный банк с участием иностранного капитала (крупнейший в Ростовской области). Основные направления деятельности — кредитование юридических и физических лиц, привлечение средств населения во вклады, обслуживание широкого круга предприятий региона. Кредитная организация имеет диверсифицированную структуру пассивов, крупнейший источник фондирования — депозиты населения.
На текущий момент основными бенефициарами являются ЕБРР (25,25%), основатели банка Василий и Татьяна Высоковы (контролирующие совокупно 24,43% акций) и подконтрольный государственным и муниципальным властям Германии фонд DEG (20,65%). Доля в 9,01% принадлежит австрийскому Erste Group Bank, граждане США Харвей Савикин (6,40%), Иан Хейг (2,52%) и Джеймс Пассин (0,19%) владеют акциями банка через американский инвестфонд Firebird, гражданин Великобритании Фрэнсис Холлидей контролирует 7,49%, 3,30% принадлежит австрийскому Raiffeisenlandesbank Oberosterreich. На акционеров-миноритариев приходится 0,76% акций банка.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 96,00 млрд рублей (67-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 10,97 млрд, кредитный портфель — 81,90 млрд, обязательства перед населением — 65,48 млрд.