Ростовский банк «Центр-инвест» приступил к эмиссии и обслуживанию кобейджинговых карт платежной системы «Мир» и бренда Maestro от Masterсard. Об этом сообщила компания Compass Plus, осуществляющая технологическую поддержку проекта.

«Отличительной особенностью кобейджинговых карт является то, что пользоваться ими можно в инфраструктурах обеих платежных систем: в данном случае кобейджинговая карта банка «Центр-инвест» в России работает как карта «Мир», за рубежом — как Maestro», — поясняется в релизе.

Начальник процессингового центра банка «Центр-инвест» Сергей Скрипка, чей комментарий приводится в сообщении, дополнительно отметил, что банк также принимает участие в пилотном проекте MirAccept 2.0, реализуемом АО «НСПК» (оператор платежной системы «Мир»). «Данная технология после ее запуска максимально обезопасит платежи держателей карт в Интернете», — подчеркнул он.



Уточним, что в списке карточных продуктов на сайте банка карта «Мир» — Maestro пока не указана.