Внешэкономбанк и Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» создадут центр компетенций по новым материалам и прорывным технологиям с основным фокусом на технологию блокчейн. Об этом говорится в сообщении госкорпорации. В нем уточняется, что на базе центра будут работать специалисты Ethereum и Exonum (платформа блокчейн-компании Bitfury).

«В планах ВЭБа: разработка российского блокчейна на платформах Ethereum и Exonum, включая сертификацию систем криптографии, проведение обучающих технологических семинаров и сертификация специалистов и тренеров. Разработчики платформ будут работать в режиме коворкинга с сотрудниками центра компетенций», — подчеркивается в сообщении.

Открытие центра запланировано на сентябрь этого года, располагаться он будет в Москве, на территории НИТУ «МИСиС». Основным потребителем его услуг должны стать отечественные госкомпании и органы власти, основные задачи центра: «накапливание знаний об инновационных технологиях, развитие платформ для их использования в государственных организациях, обучение и популяризация».

«Мы объединяем усилия всех заинтересованных сторон и создаем первый в России центр компетенций для госкомпаний и органов власти, формируя экосистему инноваций. Свои навыки и наработки сюда привнесут как российские разработчики, так и мировые лидеры в инновационных прорывных отраслях. Мы рады дополнить опыт и знания ВЭБа компетенциями ведущего российского научного центра — НИТУ «МИСиС». Одним из приоритетных направлений работы станет блокчейн и развитие компетенций в этой сфере, для чего мы привлекли мировых лидеров — компании Ethereum и Bitfury», — отметил председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков, слова которого приводятся в сообщении.