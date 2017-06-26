Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что необходимо создать дополнительные резервы правительства для использования в случае необходимости.

«Нужно предусмотреть дополнительные резервы, чтобы использовать их в случае необходимости... Но я уверен, что мы найдем оптимальное решение, мы с вами научились это делать за последние несколько лет», — заявил Медведев на заседании правительства.

По словам главы Кабинета министров, необходимо проанализировать, как уже используются выделенные деньги и какая отдача имеется от государственных активов.



«Очевидно, что резервы для оптимизации расходов есть практически по каждому направлению. Я просил бы это учесть, особенно при подготовке обращения в правительство по дополнительному финансированию», — подчеркнул он.