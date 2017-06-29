ЮниКредит Банк снизил минимальную процентную ставку по ипотеке путем выделения нового клиентского сегмента под названием «Твердый выбор». К сегменту относятся заемщики — наемные работники, располагающие первоначальным взносом в размере от 40%, подтверждающие доход справкой по форме 2-НДФЛ (или зарплатные клиенты банка с любым подтверждением дохода), оформляющие кредит в сумме до 5 млн рублей включительно для Москвы, до 2 млн рублей включительно для других регионов. Самые низкие ставки установлены для заемщиков данного сегмента при сумме кредита от 3,5 млн до 4,99 млн рублей.

Новые ставки для заемщиков категории «Твердый выбор» по кредиту на квартиру на вторичном рынке составляют 11,2—11,45%, на новостройку — 10,55—10,8% годовых, на рефинансирование — 10,95—11,2%, по программе «Ипотека зовет!» на покупку вторичной квартиры с расширенным комплексным ипотечным страхованием — 9,95—10,2% годовых.

«Сегменту «Твердый выбор» может соответствовать широкий круг заемщиков, благодаря чему новые сниженные ставки увеличивают доступность и привлекательность ипотечных кредитов ЮниКредит Банка», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Дина Орлова.



Прочие условия кредитования не изменились: срок — от года до 30 лет, сумма ипотеки зависит от программы и не может превышать 30 млн рублей и 85% стоимости передаваемой в залог недвижимости. Базовые процентные ставки по вышеперечисленным ипотечным программам следующие: по программе «Ипотека зовет!» — 10,15—10,9% годовых, по кредиту на покупку квартиры на вторичном рынке — 11,4—12,15%, на строящуюся квартиру — 10,75—11,5%, на рефинансирование под залог квартиры — 11,15—11,9% годовых.