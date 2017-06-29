Дефицит бюджета РФ в 2018 году составит 1,5 трлн рублей, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Доходы запланированы на уровне 14,7 триллиона рублей, расходы — 16,2 триллиона рублей. Соответственно, дефицит порядка 1,5 триллиона рублей. Я напомню, что по итогам прошлого года бюджет сложился с дефицитом 3 триллиона рублей практически, так что здесь, в общем, более приемлемый показатель по этим позициям, хотя Минфин должен продолжить работу по снижению бюджетного дефицита», — сказал Медведев на заседании правительства.



Он также сообщил, что Кабмин проведет ряд совещаний по проекту федерального бюджета на следующую трехлетку, его проект будет внесен в Госдуму осенью.

«На основе этих прогнозов Минфин подготовил базовые параметры федерального бюджета… Как и в прошлом году, я планирую провести серию отдельных совещаний, чтобы внимательно проанализировать основные направления бюджетных расходов. Осенью после рассмотрения на заседании правительства проект бюджета будет представлен в Государственную думу», — заявил премьер-министр.