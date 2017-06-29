Россия намерена полностью отказаться от трат из Резервного фонда с 2019 года, в 2018-м траты сократятся вдвое по сравнению с 2017-м. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства, передает ТАСС.

«Мы снижаем траты наших резервных фондов. В следующем году они будут в два раза меньше, чем в текущем году. Начиная с 2019 года мы полностью отказываемся от использования средств резервных фондов — финансируем дефицит бюджета исключительно за счет внутренних источников заимствований и небольших внешних источников», — сказал он.

Силуанов подчеркнул, что Минфин РФ предлагает сократить расходы бюджета в 2018 году на 2% с целью формирования резерва в размере 77 млрд рублей. «Мы предлагаем сократить на 2% расходы, за исключением оплаты труда и денежного довольствия, публично-нормативных обязательств, реализации международных договоров, межбюджетных трансфертов государственным внебюджетным фондом, содержания судебной системы, обслуживания долга и отдельной части по закрытым статьям», — отметил министр.

При этом глава Минфина добавил, что использование средств Фонда национального благосостояния в 2018—2020 годах сократится и составит 171 млрд рублей. В бюджете на 2017—2019 годы эта сумма планировалась на уровне 1,155 трлн рублей, напомнил Силуанов.

Говоря о внутренних заимствованиях, министр сообщил, что планируется привлечь около 1 трлн рублей на протяжении трехлетнего периода. «Основным источником будут облигации федерального займа, которые мы планируем выпускать в сумме (в валовом выражении) более 1,5 триллиона рублей», — заключил он.

Силуанов также заявил, что доходы бюджета в 2018 году вырастут на 630 млрд рублей, доля ненефтегазовых доходов при этом составит 63%.

«Мы увеличили исходя из параметров макропрогноза доходную часть бюджета на 630 миллиардов рублей», — сказал он.

«Доля доходов, не связанных с нефтью и газом, увеличивается из года в год. Если в текущем году мы ожидаем долю ненефтегазовых доходов в размере 60% от всех доходов, то в следующем году этот показатель составит 63%», — добавил Силуанов.

Он также отметил, что расходы бюджета учитывают средства на индексацию пенсий в 2018 году на ожидаемый уровень инфляции в 4%.



«Речь идет об индексации пенсий на прогнозируемый уровень инфляции предыдущего года, то есть за 2017 год. Мы предусмотрели индексацию по оплате труда, пенсиям, публичным нормативным обязательствам и стипендиям на уровень 4% в следующем году», — отметил министр.



Силуанов также сказал, что дефицит бюджета РФ в 2018 году будет самым низким за последние годы и составит 1,6% ВВП (ненефтегазовый дефицит — 7,2% ВВП), а в 2019 и 2020 годах уменьшится до еще более низкого уровня: 0,9% и 0,8% ВВП соответственно, передает РИА Новости (прим. Банки.ру).

