Безработица в РФ опустилась до минимальных значений, Минэкономразвития ожидает, что рынок труда будет стабильным в 2018—2020 годах, сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

«Очень важно, что безработица в настоящее время опустилась на минимальное значение — это уровень 2014 года. Рынок труда на протяжении всего прогнозного периода, по нашим оценкам, останется стабильным всю трехлетку. Спрос на рабочую силу в экономике будет расти, что в том числе будет способствовать росту реальных доходов населения, реальных зарплат», — сказал Орешкин, выступая на заседании правительства в четверг.

По его словам, последние данные показывают, что текущие темпы прироста реальных заработных плат составляют около 3%.

«Понятно, что в целом уровень доходов еще находится ниже уровня 2014 года, поэтому здесь восстановление будет идти плавно. Это важная задача для правительства — обеспечить рост доходов и их восстановление в прогнозном периоде», — добавил министр.

В соответствии с базовым прогнозом Минэкономразвития, безработица в РФ в 2017 году составит 5,2%, в 2018 году — 5%, в 2019—2020 годах — 4,9%.