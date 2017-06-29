Минимальный размер оплаты труда с 1 июля 2017 года вырастет до 7,8 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщается на сайте Минтруда с пояснением, что это предусмотрено поправками от 19 декабря 2016 года в закон о МРОТ, подготовленными ведомством в рамках работы по поэтапному доведению МРОТ до величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

«Повышение МРОТ с 1 июля 2017 года производится на прогнозный уровень инфляции в 4% — с 7 500 до 7 800 рублей в месяц», — рассказал министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, чьи слова приводятся в релизе. Он уточнил, что отношение МРОТ к прожиточному минимуму составит 73%.

Топилин напомнил, что предыдущее повышение МРОТ было произведено год назад — 1 июля 2016-го.

«В общей сложности в 2016—2017 годах МРОТ повысится на 25,7%», — сообщил глава Минтруда.

В настоящее время заработную плату на уровне МРОТ получают порядка 900 тыс. работников, из них 70% — работники, занятые в государственных и муниципальных учреждениях.



По оценкам министерства, повышение МРОТ позволит повысить выплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, увеличить платежеспособный спрос на товары отечественного производства, а также будет способствовать сокращению объемов выплаты «серых» зарплат.