Комиссии Совета безопасности России рекомендуют изучить схемы блокчейна на предмет безопасности, сообщили в пресс-службе Совбеза.



«Перспективы использования технологии «блокчейн» обсуждены на совместном заседании межведомственных комиссий Совета безопасности РФ по безопасности в экономической и социальной сфере, а также по информационной безопасности с участием экспертов научного совета при Совете безопасности РФ», — говорится в релизе.



Несмотря на декларируемые преимущества применения блокчейна, в частности в финансовой сфере, остается нерешенным ряд существенных проблем, связанных с обеспечением информационной безопасности, отметили в пресс-службе.



«В этой связи подчеркнуто, что до ввода в эксплуатацию информационных систем, создаваемых с использованием данной технологии, заинтересованным финансово-кредитным институтам, федеральным органам исполнительной власти и подведомственным им организациям различных форм собственности необходимо осуществить ее комплексное исследование в части, касающейся обеспечения информационной безопасности, в привязке к конкретной информационной системе», — заключили в Совбезе.