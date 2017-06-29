Директор по связям с общественностью «МегаФона» Петр Лидов покидает компанию. Об этом рассказали четверо его знакомых. По их словам, Лидов сейчас в отпуске, на работу он не вернется. Собеседники «Ведомостей» знают, что компания уже подыскивает PR-директору замену. Один из людей, получивший предложение от HR-специалистов, это подтвердил.

По словам источников, в компании в целом давно не очень довольны Лидовым. В частности, по словам одного из собеседников, у руководства вызывало вопросы то, что он долгое время совмещал должность PR-директора с работой в качестве ведущего на телевидении.

Недавно у «МегаФона» случились две крупные аварии, в результате которых абоненты оператора не могли совершать звонки. Стратегия, которую выбрал Лидов для освещения этих событий, не понравилась компании, знают два его знакомых. Сотрудник оператора признает, что нарекания по работе Лидова и правда были.

Однако последней каплей стал твит Лидова об участниках июньского протеста (опубликован 14 июня), говорят собеседники «Ведомостей». Тогда по всей России прошли массовые акции протеста против коррупции, только в Москве задержали более 800 человек, 126 из которых — несовершеннолетние. Лидов назвал их в своем Twitter «малолетними дегенератами». На следующий день он извинился перед читателями и объяснил «Медузе» свой поступок так: «Просто я был там рядом, гулял с дочкой, все было так хорошо, было такое хорошее настроение, а потом началось вот это».

Лидов сказал «Ведомостям», что не будет комментировать «слухи о своем увольнении». Представитель «МегаФона» подтвердил, что PR-директор находится в отпуске, информацию «Ведомостей» об увольнении также не комментирует. Между тем в одном из своих постов в Facebook Лидов написал, что редакция колонки «Пока вы спали» (ежедневная сводка новостей за авторством Лидова) отправляется в отпуск, чтобы «среди прочего подумать о своей дальнейшей профессиональной судьбе».