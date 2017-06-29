Мобильные приложения скоро уйдут в прошлое, их место займет «цифровой посредник». Об этом сказал глава Сбербанка Герман Греф в рамках публичной лекции «Новые технологические тренды и модели эффективного менеджмента» в Президентском центре Б. Н. Ельцина в Екатеринбурге.

«Компании, которые занимаются развитием Artificial intelligence (искусственный интеллект. — Прим. ред.), говорят о том, что все приведет к тому, что вот эту штука (мобильное приложение. — Прим. ред.) уйдет в прошлое. Applications… они становятся настолько старыми и настолько неудобными, что все предпочтут цифрового посредника в том, чтобы можно было удовлетворять свои услуги», — пояснил Греф.

При этом использование искусственного интеллекта в ситуациях неопределенности вполне вероятно.

«Сегодня мы говорим о том, что искусственный интеллект может пока описывать ситуации, которые когда-либо случались. В ситуации неопределенности он очень мало поможет… Но сейчас и на эту сферу человеческой монополии уже искусственный интеллект начинает посягать», — добавил Греф.