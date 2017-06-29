Объем страховой премии на одного жителя РФ вырос за 2016 год на 14,6% до 8 100 рублей. Об этом говорится в опубликованном Центробанком обзоре основных показателей деятельности страховщиков.

Количество заключенных договоров выросло на 16,2% до 167,8 млн. Число договоров с физическими лицами увеличилось на 18,4% и составило 24 млн договоров, наибольший рост числа договоров с физлицами отмечался в страховании имущества (+11,1 млн договоров), финансовых рисков (+8,4 млн), гражданской ответственности за причинения вреда третьим лицам (+2,4 млн).

Объем выплат сократился на 1,2%, что стало результатом оптимизации страховых портфелей. Наибольший рост выплат (39%) наблюдался в ОСАГО. Максимальное падение выплат (-32,5%) произошло в автокаско, в первую очередь за счет выплат физическим лицам (-39,4%).

Основным драйвером рынка остается страхование жизни, которое обеспечило 8,4% из 14,8% прироста страхового рынка в 2016 году (по сравнению с 2,1% из 3,8% в 2015 году). Еще 2,6% роста приходится на страхование от НС и болезней, которое в 2015 году оказывало негативное влияние на рынок (-1,5%). Разворот тенденции в первую очередь связан с оживлением кредитования в 2016 году (прирост кредитов и прочих средств, предоставленных физическим лицам, составил 1,1%, годом ранее сокращение достигло 5,7%).