Экономика РФ в ближайшие годы будет испытывать влияние негативных факторов, в том числе от санкций и ограничения на рынки капитала, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Экономика в ближайшие годы по-прежнему будет испытывать влияние целого ряда негативных факторов, один из этих факторов я только что обозначил — это сохранение антироссийских санкций, а также ограничения для наших компаний по доступу на рынки капитала и рынки технологий. Все это, скажем прямо, не самые легкие обстоятельства. Мы должны учитывать, выстраивая работу правительства в среднесрочной перспективе», — сказал Медведев на заседании правительства.



Премьер также сообщил, что России нужен макроэкономический прогноз, который был бы максимально реалистичным и создавал запас прочности. «Конечно, существуют и более оптимистические расчеты, но нам нужен прогноз, который был бы максимально реалистичным, рабочим и создавал бы необходимый запас прочности с тем, чтобы даже в нынешних сложных условиях все-таки поддержать развитие экономики и, конечно, обеспечить устойчивое повышение уровня жизни наших граждан», — сказал он.

По словам главы правительства, при любых нефтяных ценах и внешних условиях необходимо сохранить устойчивость и стабильность бюджетной системы России. «При формировании бюджета исходим из того, что при любой ситуации на нефтяном рынке, при любых иных внешних вводных событиях необходимо сохранять устойчивость и сбалансированность бюджетной системы», — сказал Медведев.