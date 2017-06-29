Сегмент страхования жизни (18,3% от страховых премий) почти догнал лидирующий вид — ОСАГО (19,9%). Об этом говорится в опубликованном Центробанком обзоре основных показателей деятельности страховщиков.

Тем не менее ОСАГО остается крупнейшим сегментом на страховом рынке. Темп прироста взносов по этому виду в 2016 году составил 6,7% (44,9% в предыдущем году), объем премий достиг 234,4 млрд рублей. Средняя премия выросла на 10,8% до 6,1 тыс. рублей. При этом количество заключенных по ОСАГО договоров в целом сократилось на 3,8% до 38,1 млн (39,6 млн в 2015 году, 42,9 млн в 2014 году).



Совокупное количество договоров страхования жизни выросло за год на 9% до 4,8 млн. Рост сегмента связан как с его активным продвижением банками, так и с ростом интереса населения к альтернативным вложениям вслед за снижением ставок по депозитам, отмечается в обзоре ЦБ РФ.

В 2016 году доля страхования жизни в структуре рынка увеличилась с 13,8% до 18,3%. Темпы прироста премий составили 67%, объем взносов достиг 215,7 млрд рублей. При этом на премии по страхованию жизни с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика (без учета пенсионного страхования) приходится 63,7% общего объема премий сегмента (137,5 млрд рублей). На пенсионное страхование приходится менее 1% взносов по страхованию жизни (1,4 млрд рублей).

Оживление рынка кредитования физических лиц способствует росту сегмента страхования жизни в целом, говорится в обзоре регулятора. На страхование жизни заемщиков приходится 17,4% (37,5 млрд рублей) взносов по страхованию жизни. Средняя премия по договорам страхования жизни в целом увеличилась на 53,3% и составила 44,7 тыс. рублей (29,2 тыс. рублей годом ранее).

В 2016 году изменилась динамика в сегменте страхования от несчастных случаев и болезней: темп прироста взносов составил 33,5% по сравнению с сокращением на 15,3% в 2015 году. Объем взносов достиг 108 млрд рублей. Количество договоров увеличилось на 5,5% до 50,8 млн. Смена тренда также связана с ростом кредитования физических лиц. Средняя премия по страхованию от несчастных случаев и болезней выросла по сравнению с предыдущим годом на 26%, составив 2,1 тыс. рублей.

За год страхование автокаско опустилось со второй на третью позицию (14,5%). За год объем премий сократился на 9,2% до 170,7 млрд рублей, количество договоров снизилось на 5,2% и составило 3,6 млн штук, что связано как с сокращением спроса на новые автомобили, так и с отказом части автовладельцев от приобретения полисов. Падение произошло в основном за счет договоров страхования с физическими лицами (82,6% всех договоров автокаско) — на 14,2% за год. Снижение средней страховой премии по страхованию в этом виде страхования (с 43,2 тыс. рублей в 2015 году до 39 тыс. рублей в 2016 году) связано с развитием страхования с франшизой.