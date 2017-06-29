В США законопроект о санкциях в отношении РФ, который был одобрен сенатом и поступил в палату представителей, решено вернуть на доработку. Об этом корреспонденту ТАСС в четверг сообщили осведомленные источники в Вашингтоне.

«Мы возобновим нажим после перерыва на 4 июля (День независимости США. — Прим. ред.) и первой официальной встречи президентов Трампа и Путина», — заявил один из специалистов.

Саммит лидеров стран G20, на котором ожидается первая личная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, должен состояться 7—8 июля в Гамбурге.

Сенат США возобновляет работу после праздничных каникул 10 июля, палата представителей — 11 июля.