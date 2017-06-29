Из алма-атинского отделения Альфа-Банка, которое ограбили 27 июня, злоумышленники похитили около 65 млн тенге (200 тыс. долларов), передает Tengrinews.

«Была похищена крупная сумма денег, около 65 миллионов тенге», — сообщила официальный представитель департамента внутренних дел (ДВД) Алма-Аты Салтанат Азирбек.

Любую другую информацию в полиции в интересах следствия не сообщают. Ранее в прокуратуре Бостандыкского района Алма-Аты подтвердили, что ограбление произошло в отделении Альфа-Банка, расположенном в ЖК «Арай».

Ход расследования взяли под контроль глава ДВД Алма-Аты и районная прокуратура. По факту ограбления банка начато досудебное расследование по статье 191 УК РК «Грабеж» (Республики Казахстан). В пресс-службе Альфа-Банка сказали, что ограбление никак не отразилось на деятельности банка.