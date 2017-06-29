Число страховых компаний в прошлом году уменьшилось на 78 — до 256 штук, а общее количество субъектов страхового дела сократилось на 114 — до 364 компаний. 50 страховых организаций покинули рынок из-за нарушений законодательства, 21 — в связи с добровольным отказом от лицензии, еще восемь — в связи с реорганизацией. Об этом говорится в обзоре деятельности страховых компаний за 2016 год, опубликованном Банком России.

Число брокеров сократилось на 38 — до 96 организаций (19 ушли по причине нарушения законодательства, десять — добровольно, шесть — по другим причинам). Количество обществ взаимного страхования выросло за год на два — до 12 единиц.

Объем активов страховщиков вырос на 15,1%, однако их доля в ВВП увеличилась незначительно (на 0,2 процентного пункта — до 2,2%). Убыточность страховых организаций по итогам года снизилась на 8,2 п. п. (ККУ составил 89,7%). На фоне роста собственных средств и сокращения прибыли рентабельность капитала страховых организаций в 2016 году снизилась на 3,6 п. п. — до уровня 24,1%.

Концентрация бизнеса остается очень высокой: на топ-20 организаций по собранным страховым премиям приходится 78,1% от всех собранных за 2016 год премий (1 181 млрд рублей). Годовой темп прироста взносов составил 14,8%, что на 11 п. п. выше значения предыдущего года. При этом взносы по добровольным видам страхования росли в четыре раза быстрее, чем взносы по обязательным видам (17,9% и 4,8% соответственно). В результате доля добровольного страхования увеличилась в 2016 году на 2 п. п. — до 78%.