Арбитражный суд Москвы по заявлению ЦБ признал несостоятельным (банкротом) Росэнергобанк. Об этом в четверг сообщило из суда РИА Новости.

Конкурсным управляющим назначено Агентство по страхованию вкладов, конкурсное производство открыто сроком на один год.

Напомним, Росэнергобанк лишился лицензии 10 апреля 2017 года. ЦБ отмечал неспособность банка исполнять обязательства перед кредиторами и сообщал о выявлении существенно недостоверных данных в его отчетности. Регулятор указывал на крайне рискованную бизнес-модель банка, низкое качество управления и активов. Руководство и собственники были заподозрены в выводе активов путем выдачи кредитов «техническим» юридическим лицам.

По данным ЦБ, более 30% корпоративного кредитного портфеля банка составляли «технические» кредиты, которые направлялись в том числе на обслуживание ранее выданных ссуд.

В конце мая в «Вестнике Банка России» сообщалось о «дыре» в балансе Росэнергобанка в размере порядка 23,5 млрд рублей.



На днях Центробанк назвал не упоминавшиеся до этого каналы вывода активов из Росэнергобанка, а также сообщил, что бывшее руководство кредитной организации не передало временной администрации оригиналы кредитных договоров на 9,8 млрд рублей.