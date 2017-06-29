Глава Сбербанка Герман Греф не рекомендует населению использовать криптовалюты из-за высоких рисков. В четверг Греф выступает с лекцией в екатеринбургском «Ельцин центре». Тема выступления главы Сбербанка — «Новые технологические тренды и модели эффективного менеджмента».
«Волатильность (курсов криптовалют. — Прим. ред.) будет сохраняться. Мы видим, что происходит. Технологии незрелые, очевидно. Рекомендую играть в эту валюту только любителям казино. Можно выиграть, а можно проиграть», — сказал Греф.
Тем не менее он считает, что криптовалюту не нужно запрещать. «Государство почувствовало конкуренцию. И первое движение — запретить… Но я думаю, что остановить это будет невозможно. Более того, кто будет запрещать, тот будет проигрывать», — подчеркнул глава Сбербанка.
Китайская торговая онлайн-платформа AliExpress ранее сообщала, что в июне наблюдает увеличенный спрос россиян на видеокарты, что может быть связано с желанием использовать их для получения криптовалют. Пользователи AliExpress стали активнее искать именно конкретные модели, наиболее подходящие для создания «криптоферм», например GeForce GTX1060, GTX1070 и Radeon RX480.
Среди основных интересов покупателей на платформе — биткоин-майнеры: за месяц число запросов bitcoin miner увеличилось на 150%. Аналитики компании указывали, что всплеск интереса к видеокартам наблюдается последний месяц после широких анонсов о возможности майнинга криптовалют. Наиболее активны в это направлении покупатели из России, Украины, Казахстана и США.
Зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в мае говорила, что Банк России через месяц представит вариант нормативных документов по налогообложению криптовалют (в том числе биткоина) как цифрового товара. Сейчас в РФ действует запрет на выпуск денежных суррогатов. Вместе с тем глава Сбербанка считает, что все больше стран открывают свои рынки для криптовалют, в России тоже надо ввести аккуратное регулирование биткоина, так как это предоставляет колоссальные возможности.
Центробанк занимается изучением возможностей создания виртуальной национальной валюты, сказала зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в рамках Петербургского международного экономического форума.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 22 333,30 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 430,78 млрд, кредитный портфель — 14 722,52 млрд, обязательства перед населением — 11 212,79 млрд.