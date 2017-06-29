Глава Сбербанка Герман Греф не рекомендует населению использовать криптовалюты из-за высоких рисков. В четверг Греф выступает с лекцией в екатеринбургском «Ельцин центре». Тема выступления главы Сбербанка — «Новые технологические тренды и модели эффективного менеджмента».

«Волатильность (курсов криптовалют. — Прим. ред.) будет сохраняться. Мы видим, что происходит. Технологии незрелые, очевидно. Рекомендую играть в эту валюту только любителям казино. Можно выиграть, а можно проиграть», — сказал Греф.

Тем не менее он считает, что криптовалюту не нужно запрещать. «Государство почувствовало конкуренцию. И первое движение — запретить… Но я думаю, что остановить это будет невозможно. Более того, кто будет запрещать, тот будет проигрывать», — подчеркнул глава Сбербанка.

Китайская торговая онлайн-платформа AliExpress ранее сообщала, что в июне наблюдает увеличенный спрос россиян на видеокарты, что может быть связано с желанием использовать их для получения криптовалют. Пользователи AliExpress стали активнее искать именно конкретные модели, наиболее подходящие для создания «криптоферм», например GeForce GTX1060, GTX1070 и Radeon RX480.

Среди основных интересов покупателей на платформе — биткоин-майнеры: за месяц число запросов bitcoin miner увеличилось на 150%. Аналитики компании указывали, что всплеск интереса к видеокартам наблюдается последний месяц после широких анонсов о возможности майнинга криптовалют. Наиболее активны в это направлении покупатели из России, Украины, Казахстана и США.

Зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в мае говорила, что Банк России через месяц представит вариант нормативных документов по налогообложению криптовалют (в том числе биткоина) как цифрового товара. Сейчас в РФ действует запрет на выпуск денежных суррогатов. Вместе с тем глава Сбербанка считает, что все больше стран открывают свои рынки для криптовалют, в России тоже надо ввести аккуратное регулирование биткоина, так как это предоставляет колоссальные возможности.

ЦБ начал работу над созданием виртуальной валюты Центробанк занимается изучением возможностей создания виртуальной национальной валюты, сказала зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в рамках Петербургского международного экономического форума.