Число работников учетно-операционных подразделений (бэк-офиса) Сбербанка уменьшится к 2021 году с нынешних 12 тыс. до 1 тыс. человек, сообщил председатель правления Сбербанка Герман Греф, выступая на открытой лекции «Новые технологические тренды и модели эффективного менеджмента» в «Ельцин Центре» в Екатеринбурге.

«Сегодня (в бэк-офисе. — Прим. ред.) работают 12 тысяч человек, в 2018 году их будет работать пять тысяч, а по нашим оценкам, еще через три года будет работать в лучшем случае тысяча», — сказал он, напомнив, что в 2011 году число сотрудников бэк-офиса составляло 59 тыс. человек.

«В Сбербанке работало 33 тысячи бухгалтеров, на сегодняшний день их работает 1,5 тысячи, а будет работать 500 человек», — добавил он.

Оптимизация бизнес-процессов в Сбербанке включает в том числе роботизацию. Ранее в январе зампред Сбербанка Вадим Кулик прогнозировал возможность высвобождения порядка 3 тыс. рабочих мест за счет внедрения роботов-юристов для оформления исков розничным клиентам. В банке уже семь лет работают роботы-архивариусы, на очереди — роботы, заменяющие персонал касс пересчета, рассказал в мае зампред правления банка Станислав Кузнецов. Он также отметил, что следующим участком роботизации Сбербанка станет внедрение роботов-андроидов.