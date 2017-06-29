Директор по связям с общественностью «МегаФона» Петр Лидов назвал сообщения о своем увольнении из компании «чушью на 80%». Об этом он написал на своей странице в Facebook.



«Чушь процентов на 80, про кандидата сказать не могу — не в курсе», — заявил он.

Ранее «Ведомости» сообщили, что Петр Лидов покидает компанию. Об этом рассказали четверо его знакомых. По их словам, Лидов сейчас в отпуске, на работу он не вернется. Собеседники «Ведомостей» знают, что компания уже подыскивает PR-директору замену. По словам источников, в компании в целом давно не очень довольны Лидовым. В частности, по словам одного из собеседников, у руководства вызывало вопросы то, что он долгое время совмещал должность PR-директора с работой в качестве ведущего на телевидении.