Денежные потери от мошенничества по картам в 19 европейских странах достигли нового максимума — почти 1,8 млрд евро в 2016 году. Таковы данные интерактивной карты, выпущенной компанией-разработчиком аналитического ПО FICO, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.



Заметный рост мошенничества был зафиксирован в Швеции (плюс 18% ) и Польше (плюс 10% ). В Великобритании (плюс 9%) потери составили 618 млн фунтов стерлингов в прошлом году. Данный показатель превысил пик мошенничества по картам, установленный в 2008 году.

Далее следует Россия (плюс 7%), Норвегия (плюс 6%), Франция (плюс 5%), Австрия, Чехия и Дания (все плюс 4%). Рост мошенничества с картами на Украине составил всего 2%, а в Турции — 1%.

В России по-прежнему наблюдается рост убытков от мошенничества, причем эти потери распределяются равномерно по трем категориям: «Потерянные или украденные карты», «Поддельные карты» и «Мошенничество с использованием удостоверений личности».

Согласно данным, в некоторых странах мошенничество по картам, наоборот, сократилось. Так, в Венгрии показатель упал на 23%, затем следуют Греция (минус 5%), Германия (минус 4%), Нидерланды (минус 3%), Португалия (минус 2%), Италия и Испания (обе минус 1%).