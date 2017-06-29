Компьютеры «Газпрома» были заражены вирусом во время глобальной кибератаки во вторник, сообщило агентство Reuters со ссылкой на правительственного чиновника и человека, занимающегося расследованием инцидента.

При этом источники агентства не сообщили никаких подробностей о количестве зараженных компьютеров и масштабах ущерба. «Газпром» отказался от комментариев.



Между тем источники РБК в «Газпроме» сообщили, что в компании «все спокойно» и никаких вирусов нет.



Во вторник, 27 июня, стало известно об атаке новой модификации вируса, который блокирует доступ к данным и требует деньги за разблокировку. Специалисты компании Group-IB назвали причиной вирус-шифровальщик Petya. Экспертами «Лаборатории Касперского» не считают вирус Petya и выделяют его в отдельное семейство ExPetr. Вирус распространился более чем в 60 странах. В России, в частности, пострадали компьютерные системы «Роснефти», «Башнефти» и Хоум Кредит Банка.