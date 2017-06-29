Торги на российском фондовом рынке в четверг завершились в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс ММВБ уменьшился на 0,58% от уровня предыдущего закрытия и составил 1 881,04 пункта. Индекс РТС просел на 0,24% — до отметки 1 000,45 пункта.

Акции «Газпрома» просели в цене на 0,55%, Сбербанка — на 1,25%, «АЛРОСы» — на 0,3%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,35%, Московской биржи — на 1,89%.

«Нефть Brent добралась до 48 долларов за баррель, но на рынках сильны сомнения в том, что нефти Brent удастся пробиться выше отметки 50 долларов за баррель. Рублевый фондовый индекс ММВБ сегодня попытался протестировать снизу отметку 1 900 пунктов, но запала для ее преодоления участникам рынка не хватило. Долларовый бенчмарк РТС завершил сессию около психологически значимых 1 000 пунктов с незначительными изменениями. Курс доллара США в четверг, 29 июня, консолидировался неподалеку от отметки 59 рублей за доллар. По нашим ощущениям, российский рынок пребывает в ожидании новых сигналов», — сказала ведущий аналитик банка «Российский Капитал» Анастасия Соснова.