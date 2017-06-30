В 2017 году траты россиян на территории Китая увеличились в семь раз. Так, количество российских плательщиков в Поднебесной выросло на 63%, а средний чек туриста из РФ — в 4,8 раза. Об этом говорится в исследовании компании «Яндекс.Деньги». Эксперты проанализировали платежи, которые граждане совершили с помощью карт «Яндекс.Денег» в первом полугодии 2016 и 2017 годов.

Количество карточных платежей, совершенных россиянами в Китае, повысилось на 46%. В 2017 году значительно увеличилось и число российских туристов, выбирающих Китай для отдыха (самое большое количество путешественников из РФ пришлось на декабрь, март и май текущего года). Аналитики связывают подобный рост количества платежей с предновогодними отпусками и майскими праздниками, во время которых многие россияне выезжают за границу.

По данным исследования, российские туристы, как правило, едут в Китай без наличных, предпочитая снимать юани в банкоматах на территории этой страны. Платежное поведение россиян заметно отличается от китайцев. В Китае, где даже банковские карты уже являются анахронизмом, большая часть покупок местного населения делается с помощью QR-кодов в WeChat и Alipay. Большинство же покупок россиян осуществляется по банковским картам. Туристы из РФ тратят деньги на проживание в отелях и апартаментах, еду и алкоголь в ресторанах и барах, а также совершают большое количество покупок в магазинах одежды.



В банке ВТБ отмечают рост числа туристов, которые предпочитают проводить время на праздниках в Китае. «В период новогодних каникул 2017 года объем трансакций наших клиентов там вырос в два раза. В целом динамика трансакций клиентов розничного бизнеса банка ВТБ в Китае существенно не изменилась — объем трат находится примерно на одном уровне», — комментирует начальник управления CRM банка ВТБ Андрей Кутовой.

Миллионеры миль: как выбрать «карту путешественника» Несмотря на майские снегопады и ураганы, на нас неумолимо надвигается сезон летних отпусков. Банки.ру изучил, какие продукты наши кредитные организации предлагают российским туристам.

По данным Росстата, в 2016 году российские туристы выезжали за границу 31,6 млн раз; 1,67 млн из которых пришлись на Китай. В 2017 году Китаю удалось дополнительно привлечь 400 тыс. российских туристов. Так, за последний год туристический поток из России в Китай вырос на 30%.

По мнению главы аналитического департамента «Golden Hills КапиталЪ АМ» Михаила Крылова, в семикратном увеличении турпотока виновато сарафанное радио и стремление получше узнать людей по ту сторону границы, с которыми объединяет территориальное соседство и некоторая культурная общность, которая уже трансформируется в трансграничные браки. «Рост платежей в Китае вызывается улучшением демографии в ничуть не меньшей мере, чем стремлением высшего массового сегмента справиться с тем, как провести отпуск при подорожании европейского отдыха», — добавляет Крылов.

Туроператор BSI Group также фиксирует рост турпотока в Азию. «Китай становится с каждым годом все более популярным для отдыха у российских туристов. За прошедший год рост спроса на поездки в эту страну у наших клиентов составил 38%. Популярность этого направления у россиян обусловлена конкурентной стоимостью туристического продукта в сравнении с другими азиатскими странами. Средняя продолжительность туров в Китай на летние даты составляет 7—10 дней. Большинство туристов выбирают туры под ключ с авиаперелетом», — сообщили в пресс-службе компании.

Шеф-аналитик ГК TeleTrade Петр Пушкарев объясняет такую популярность Китая у российских туристов тем, что у наших сограждан по-прежнему срабатывает стереотип, что там все относительно дешево — вещи, рестораны, услуги, хотя это не всегда так. «За последний год и рубль хорошо укрепился, курс стабильный, значит, и уровень китайских цен для наших стал пониже — возможно, вот отсюда и эффект повышенного спроса: товары дешевле, а привозим мы их из Китая больше, или больше удовольствий позволяем себе там в поездке», — считает эксперт.

«В целом средний российский турист за рубежом сейчас сильнее старается экономить, чем еще несколько лет назад, но все равно тратит в итоге больше, чем средний западный турист, поэтому за русскими сохраняется имидж щедрых туристов. Мы скорее сэкономим на чем-то у себя дома, зато в отпуске постараемся себе не слишком отказывать. В прошлом году в среднем расходы туристов из России на месте отдыха, по данным АТОР, составляли порядка 500 евро на человека», — добавляет Пушкарев.

Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru