Руководитель пресс-службы «МегаФона» Юлия Дорохина назвала слухами появившуюся информацию о том, что PR-директор компании Петр Лидов покидает компанию после своего сообщения в Twitter с высказыванием в адрес участников акции протеста в Москве.

«Не готова комментировать слухи и непроверенную инфу. То, что он (Лидов. — Прим. ред.) находится в отпуске — подтверждаю», — сказала РИА Новости Дорохина. Сам Лидов не ответил на звонок РИА Новости.

Ранее в четверг об отставке Лидова сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники. Источники РИА Новости, близкие к компании, подтвердили, что Лидов после отпуска уже не вернется в компанию. Сейчас объявлен конкурс на замещение должности PR-директора, сообщили они. По их словам, «последней каплей» стал недавний твит Лидова, где он в оскорбительной форме высказался в отношении участников митинга, что вызвало шквал негативных комментариев, многие писали, что отказываются от услуг «МегаФона» после этого.

Лидов на своей странице в Facebook назвал статью «Ведомостей о своей отставке «чушью процентов на 80».

Как пишет газета, в «МегаФоне» в целом давно не очень довольны Лидовым, у руководства, в частности, вызывало вопросы то, что он долгое время совмещал должность PR-директора с работой в качестве ведущего на телевидении. Недавно у «МегаФона» произошли две крупные аварии, в результате которых абоненты оператора не могли совершать звонки. Стратегия, которую выбрал Лидов для освещения этих событий, не понравилась компании, говорят источники газеты.