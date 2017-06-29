Минэкономразвития подготовило законопроект, согласно которому максимальный размер микрозайма для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из числа субъектов малого и среднего предпринимательства должен вырасти с 3 млн до 5 млн рублей, следует из текста документа (есть в распоряжении RNS). Ранее с инициативой повысить предельный размер микрозайма для МСП выступила «Опора России».

«Увеличение максимального размера микрозайма для МФО (микрофинансовая организация. — Прим.ред.) до 5 миллионов рублей необходимо в целях формирования непрерывной линейки доступности финансовых продуктов для субъектов МСП», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как пояснили RNS в пресс-службе министерства, разработка данного законопроекта обусловлена многочисленными обращениями из регионов, от общественных организаций, МФО и малых и средних предприятий.

«МФО является уникальным и зачастую единственным способом для микробизнеса получить доступные средства для развития. Данные изменения позволят создать непрерывную линейку кредитных продуктов для МСП. Банковские кредиты сейчас начинаются, как правило, от 5 миллионов рублей. Увеличение предельного размера микрозайма позволит повысить доступность финансовых средств для субъектов МСП, что повлечет за собой создание новых рабочих мест, модернизацию существующих производственных мощностей», — сказали в Минэкономразвития.

В середине июня президент «Опоры России» Александр Калинин обратился к председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову с просьбой поддержать инициативу по увеличению размера микрозайма для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (текст письма есть в распоряжении RNS).

Калинин отмечает, что максимальный размер микрозайма в размере 3 млн рублей был установлен в 2015 году и не всегда позволяет развивать бизнес, особенно в производственной сфере. «В этой связи, а также учитывая общий рост затрат, необходимых для начала осуществления предпринимательской деятельности, «Опора России» считает необходимым повысить максимальный размер микрозайма до 5 миллионов рублей», — пояснил он.